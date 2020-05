1 Maggio, Conte chiede scusa a tutti i lavoratori (Di venerdì 1 maggio 2020) Nel messaggio consueto per il 1 Maggio, Giuseppe Conte non ha nascosto le difficoltà. E ha chiesto scusa pubblicamente a tutti i lavoratori Sicuramente, è un 1 Maggio molto atipico per il Governo e per l’Italia intera. L’incombenza del Coronavirus ha modificato tutti i programmi previsti per oggi. La festa dei lavoratori arriva in uno dei momenti più difficili per il nostro Paese. Il premier Giuseppe Conte lo sa, ed è chiamato in primis a dare risposte concrete ai tanti occupati e disoccupati italiani in grave crisi a causa della pandemia. Ed è per questo che il presidente del Consiglio ha voluto diffondere un messaggio di speranza e impegno ai lavoratori. Non si è nemmeno esentato dal chiedere scusa a tutta la classe lavoratrice per la situazione attuale, e su Facebook gli ha dedicato un intero post. Un messaggio di speranza ... Leggi su zon 1 maggio : Conte su facebook chiede scusa ai lavoratori che non hanno avuto ancora sostegno

Primo Maggio - Conte : “Abbiamo lavorato al massimo - chiedo scusa per i ritardi dei pagamenti” – VIDEO

Primo Maggio - le parole di Conte | “Chiedo scusa a tutti per il ritardo” (Di venerdì 1 maggio 2020) Nel messaggio consueto per il 1, Giuseppenon ha nascosto le difficoltà. E ha chiestopubblicamente aSicuramente, è un 1molto atipico per il Governo e per l’Italia intera. L’incombenza del Coronavirus ha modificatoi programmi previsti per oggi. La festa deiarriva in uno dei momenti più difficili per il nostro Paese. Il premier Giuseppelo sa, ed è chiamato in primis a dare risposte concrete ai tanti occupati e disoccupati italiani in grave crisi a causa della pandemia. Ed è per questo che il presidente del Consiglio ha voluto diffondere un messaggio di speranza e impegno ai. Non si è nemmeno esentato dalrea tutta la classe lavoratrice per la situazione attuale, e su Facebook gli ha dedicato un intero post. Un messaggio di speranza ...

petergomezblog : 1 maggio, Conte: “Chiediamo scusa per ritardi nell’erogazione degli aiuti, continueremo a pressare per sbloccare i… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Se ci saranno meno contagi, nuovi allentamenti a maggio su commercio a dettaglio, ristorazione, servizi all… - Corriere : Conte: «Chiedo scusa per i ritardi nei pagamenti, capisco la rabbia» - MarcoSavioli5 : RT @RadioSavana: Primo maggio a #Vicenza: 'Festa del lavoro che non c'è. Ci state uccidendo.' Trecento commercianti in strada per protestar… - Roberta30118753 : @nzingaretti Buon primo maggio anche a Lei Ma una domanda le devo porre Ma state facendo quadrato attorno al Presid… -