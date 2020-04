Uomini e Donne, anticipazioni di oggi, giovedì 30 aprile: un toy – boy per Gemma. Alessandro delude Giovanna (Di giovedì 30 aprile 2020) Anche oggi, giovedì 30 aprile, appuntamento con “Uomini e Donne”. Ancora una volta seguiremo le conoscenze virtuali di Gemma Galgani e Giovanna Abate. La dama ha voluto chiudere il contatto con uno dei suoi primi corteggiatori, “Pantera”. Ora le sue attenzioni sono concentrate su un nuovo arrivato, che ha dichiarato di avere solo … 26 anni! Praticamente è un potenziale “toy-boy” per la 70enne come sempre alla ricerca dell’amore vero! Gemma lo troverà molto maturo e vorrà conoscerlo, suscitando le immancabili critiche da parte di Tina Cipollari. L’opinionista punterà il dito contro la dama, perché le dirà che come (e più) di sempre si interessa a cavalieri troppo giovani! Giovanna, invece, ha liquidato Sammy Hassan dopo essere rimasta delusa del fatto che lui non ... Leggi su pianetadonne.blog Maria De Filippi : "Amici torna con uno spirito diverso - Uomini e Donne è giusto che riparta. Temptation Island? Il contatto fisico non è fondamentale..."

