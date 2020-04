Ufficiale | Ligue 1 conclusa | titolo al PSG

(Di giovedì 30 aprile 2020) La Lega calcio francese ha ufficialmente dichiaratola1 per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. La decisione, nonostante lo stop, è stata quella di assegnare ildi campione di Francia al Paris Saint Germain, che guidava la classifica con 12 punti di vantaggio e una partita in meno rispetto all’Olympique Marsiglia. … L'articoloal PSG è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

AntoVitiello : Ufficiale, la Ligue 1 non ripartirà. Dopo Belgio e Olanda anche la Francia interrompe il campionato 2019/20 #coronavirus - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: finisce qui il campionato francese. Il PSG incoronato campione di Ligue 1 - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: finisce qui il campionato francese. Il PSG incoronato campione di Ligue 1 - estornudoauto : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: finisce qui il campionato francese. Il PSG incoronato campione di Ligue 1 - Titty66Santa : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Ligue 1 definitivamente sospesa: titolo al PSG, Tolosa e Amiens retrocesse -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Ligue

La Lega calcio francese ha dichiarato definitivamente chiuso il campionato di Ligue 1 ed ha attribuito il titolo al Paris Saint-Germain, che era primo con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia e una par ...Ora è ufficiale, in Francia è stata votata la fine dei campionati per la stagione 2019/2020: Ligue 1 e Ligue 2 sono definitivamente conclusi. Come riportato da ‘L’Equipe’, il consiglio di amministrazi ...