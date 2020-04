UBI Banca estende a settembre polizze pegno in scadenza (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – UBI Banca estende fino a settembre la vendita delle polizze pegno con scadenza nei mesi di dicembre 2019, gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio – giugno 2020. Una decisione presa in considerazione del prolungarsi dell’emergenza Covid-19 e nell’ambito delle misure adottate e volte a sostenere le attività colpite dall’epidemia. UBI Banca è presente con sportelli dedicati all’attività di credito su pegno nelle città di Milano, Monza, Pavia, Como, Crema, Varese, Bergamo, Brescia, Pesaro, Fossombrone, Macerata e Roma. “Stiamo continuando a fare la nostra parte cercando di venire incontro alle difficoltà della clientela. Anche questo per noi è Fare Banca per Bene”, ha dichiarato Stefano Vittorio Kuhn, Responsabile della Macro Area Territoriale Milano ed ... Leggi su quifinanza Subito - il mercatino online d’Italia diventa una banca del tempo

Coronavirus - UBI Banca lancia i “Digital Live Talk”

Ubi Banca Popolare di Bergamo Santus presidente della Fondazione (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – UBIfino ala vendita delleconnei mesi di dicembre 2019, gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio – giugno 2020. Una decisione presa in considerazione del prolungarsi dell’emergenza Covid-19 e nell’ambito delle misure adottate e volte a sostenere le attività colpite dall’epidemia. UBIè presente con sportelli dedicati all’attività di credito sunelle città di Milano, Monza, Pavia, Como, Crema, Varese, Bergamo, Brescia, Pesaro, Fossombrone, Macerata e Roma. “Stiamo continuando a fare la nostra parte cercando di venire incontro alle difficoltà della clientela. Anche questo per noi è Fareper Bene”, ha dichiarato Stefano Vittorio Kuhn, Responsabile della Macro Area Territoriale Milano ed ...

varesenews : Ubi Banca protrae la vendita dei singoli pegni scaduti, non ritirati e non rinnovati - infoiteconomia : Provincia - Confermate 10mila pratiche di garanzie da Ubi Banca - infoiteconomia : Intesa Sp, via libera all'aumento di capitale per l'ops su Ubi Banca - - WilliamMarenaci : #Blockchain HUB 2020 @CeTIF1 @Unicatt #DigitalIdentity & #KYC @CherryChain2 @intesasanpaolo @Banca_MPS Cattolica A… - enricogei : #UBI #banca opportunità #long #trading #borsa #azioni @BorsaItalianaIT @Borsa_italiana @e_borsa @MilanoFinanza… -