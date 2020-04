Torino. Proseguono lavaggio ed igienizzazione delle strade (Di giovedì 30 aprile 2020) Ogni notte, da alcune settimane, Amiat Spa svolge un’attività di pulizia e igienizzazione delle strade tra le 22 e le 6 del mattino. Il piano di lavaggio prevede una programmazione costante degli interventi, che ogni settimana coprono l’intero territorio cittadino. La programmazione è comunque soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio. La notte scorsa si è provveduto al lavaggio delle strade di alcuni quartieri delle circoscrizioni 3, 4 6 e 9. Nella circoscrizione 3: tra corso Francia, piazza Rivoli, corso Vittorio, corso Racconigi, corso Peschiera, corso Trapani, via Monginevro, via Thures; Nella circoscrizione 4: tra corso Francia, piazza Statuto, via San Donato, corso Tassoni, corso Svizzera, via Balangero, via Nole, largo ... Leggi su laprimapagina Torino - proseguono gli allenamenti : seduta doppia al Filadelfia (Di giovedì 30 aprile 2020) Ogni notte, da alcune settimane, Amiat Spa svolge un’attività di pulizia etra le 22 e le 6 del mattino. Il piano diprevede una programmazione costante degli interventi, che ogni settimana coprono l’intero territorio cittadino. La programmazione è comunque soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio. La notte scorsa si è provveduto aldi alcuni quartiericircoscrizioni 3, 4 6 e 9. Nella circoscrizione 3: tra corso Francia, piazza Rivoli, corso Vittorio, corso Racconigi, corso Peschiera, corso Trapani, via Monginevro, via Thures; Nella circoscrizione 4: tra corso Francia, piazza Statuto, via San Donato, corso Tassoni, corso Svizzera, via Balangero, via Nole, largo ...

Almomento14 : RT @RWelcomeItalia: Proseguono i nostri appuntamenti in diretta Facebook con i protagonisti del nostro progetto di accoglienza! Seguici og… - RWelcomeItalia : Proseguono i nostri appuntamenti in diretta Facebook con i protagonisti del nostro progetto di accoglienza! Seguic… - CamComTorino : Proseguono come webinar i nostri appuntamenti per gruppi ristretti di imprenditori interessati ad una guida passo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Proseguono Torino. Proseguono lavaggio ed igienizzazione delle strade - La Prima Pagina La Prima Pagina Torino. Proseguono lavaggio ed igienizzazione delle strade

Ogni notte, da alcune settimane, Amiat Spa svolge un’attività di pulizia e igienizzazione delle strade tra le 22 e le 6 del mattino. Il piano di lavaggio prevede una programmazione costante degli inte ...

DIRETTA CONFERENZA STAMPA ISS/ Bollettino Protezione Civile: “RT sotto 1 in Italia”

«Il tasso di contagiosità del coronavirus è sotto 1 in tutte le regioni», lo ha spiegato il Presidente dell’ISS nella conferenza stampa sui nuovi aggiornamenti epidemiologici del coronavirus in tutta ...

Ogni notte, da alcune settimane, Amiat Spa svolge un’attività di pulizia e igienizzazione delle strade tra le 22 e le 6 del mattino. Il piano di lavaggio prevede una programmazione costante degli inte ...«Il tasso di contagiosità del coronavirus è sotto 1 in tutte le regioni», lo ha spiegato il Presidente dell’ISS nella conferenza stampa sui nuovi aggiornamenti epidemiologici del coronavirus in tutta ...