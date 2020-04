Petrucci “Giusto fermarsi, quota italiani non si tocca” (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il tempo ci ha dato ragione sulla chiusura della stagione” e “Il numero dei giocatori italiani non si tocca”, queste le due certezze che il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, fissa in un’intervista rilasciata a “La Stampa”. Il numero 1 del basket italiano parte dalle considerazioni di Umberto Gandini che chiede di “ragionare senza pregiudizi” sulle quote di stranieri e italiani. “La questione, che si riflette anche sulla Nazionale, e’ importante. Voglio essere chiaro: gli italiani devono giocare e il numero dei nostri giocatori rimane un punto fermo. Si puo’ cambiare qualcosa sul sistema d’impiego e parlare anche di squadre con meno italiani, compensate da altre che ne avranno di piu’. A patto che la quota complessiva resti perlomeno inalterata. Voglio solo il ... Leggi su ildenaro Petrucci “Giusto fermarsi - quota italiani non si tocca”

