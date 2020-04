Paola Barale, frecciata a Gianni Sperti e Raz Degan: “Non do chance” (Di giovedì 30 aprile 2020) Paola Barale, nuova frecciatina a Gianni Sperti e Raz Degan: “Non do chance” Da cinque anni Paola Barale ha deciso di essere single e questo ha fatto molto riflettere sul fatto che si stia chiudendo all’amore. Intervistata da Oggi la showgirl ha dichiarato che la sua condizione non implica il non amare: “Io sono perennemente innamorata. Della vita, del lavoro, dei miei amici. E degli uomini, ma a distanza”. Con gli anni Paola Barale ha raggiunto una certa consapevolezza e oggi sa chi è, quello che vuole e quello che le piace. Tuttavia si è detta non predisposta così facilmente al perdono, facendo riferimento anche al suo matrimonio con Gianni Sperti e alla storia più importante della sua vita con Raz Degan: “Quando mi colpisce una persona alla quale ho voluto molto bene, faccio fatica a recuperarla. Preferisco chiudere, ... Leggi su lanostratv Paola Barale : "Sono una donna libera ed indipendente"

Paola Barale con la Croce Rossa : ‘Raccolgo cibo per chi non può fare la spesa’

In questo periodo così complicato per il Paese alcuni vip scendono in campo. Non solo Raoul Bova e Rocio Munoz Morales che si sono prestati come volontari per la Croce Rossa di Roma, ma anche Paola Ba ...

