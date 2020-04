bizcommunityit : Occupazioni, ordinanze, informative: fase due nel cortocircuito della politica - lamaddie80 : Occupazioni, ordinanze, informative: fase due nel cortocircuito della politica @sole24ore -

Il Sole 24 ORE

Nonostante i toni di voce siano rimasti bassi, lo scontro Governo-Regioni è tutt’altro che superato. O meglio diventa politico. Dopo la videoconferenza tra il ministro per gli Affari regionali Frances ...Mi oppongo solo per esistere, per farmi notare, urlo tutto il mio disaccordo per meritarmi qualche ritaglio di giornale e una mezza intervista sputata in cui compaia il mio faccione. La politica dalle ...