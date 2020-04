Focus gambe toniche in quarantena

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) Se da un lato c’è chi, come la presentatrice inglese Jameela Jamil, invita a smetterla di vergognarsi della propria cellulite, postando su Instagram un primo piano della pelle a buccia d’arancia sulle sue cosce, c’è chi, come la fisicatissima Elisabetta Canalis approfitta della lunga quarantena per dimostrare che volere è potere e che per gambe sode e snelle si deve mettere in conto tanto duro allenamento, più l’applicazione di fanghi drenanti e slimming. E voi, da che parte state?