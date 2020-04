Facebook Messenger Rooms: cos’è e come funziona (Di giovedì 30 aprile 2020) Facebook lancia Messenger Rooms, l’app per le videochiamate di gruppo, e una serie di altre novità per sentirsi vicini anche se fisicamente lontani. Facebook alza il velo su Messenger Rooms, l’app per le videochiamate di gruppo che consentirà agli utenti di videochiamare fino a 50 persone contemporaneamente. Non è questo, però, l’unico aggiornamento rilasciato dal … L'articolo Facebook Messenger Rooms: cos’è e come funziona è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Come funzionano le Messenger Rooms - tutto sulle stanze Facebook

Messenger Rooms : in cosa consiste l’ultima novità di Facebook

Con Messenger Rooms le videochiamate su Facebook diventano una festa (Di giovedì 30 aprile 2020)lancia, l’app per le videochiamate di gruppo, e una serie di altre novità per sentirsi vicini anche se fisicamente lontani.alza il velo su, l’app per le videochiamate di gruppo che consentirà agli utenti di videochiamare fino a 50 persone contemporaneamente. Non è questo, però, l’unico aggiornamento rilasciato dal … L'articolo: cos’è eè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

WRadioColombia : Facebook lanza ‘Messenger Rooms’, la competencia de Zoom >> - SanCalcio : Dopo Instagram e Facebook, la scuola calcio di San Corrado sbarca anche su Twitter. Per qualunque impressione o ric… - classcnbc : L’ecosistema #Facebook, che include #Instagram, #Whatsapp e #Messenger, supera i 3 mld di utenti. In #Italia, causa… - SkyTG24 : Messenger Rooms, come funziona l’app di Facebook per le videochiamate - vincibll : @robianchin Ok allora ti sei registrata con email .. prova a controllare nelle informazioni di facebook allora ...… -