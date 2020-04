Coronavirus: Conte, ‘valutare riapertura nidi e scuole infanzia in via sperimentale’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Condivido l’urgenza di ripensare gli spazi educativi in forma dilatata anche con l’utilizzo dove possibile degli spazi di prossimità. Occorrerà valutare l’apertura in via sperimentale di nidi, scuole dell’infanzia, centri estivi e attività dedicate ai nostri bambini”. Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Camera ricordando che va tutelato “il diritto al gioco e all’attività motoria dei minori” ma anche che la situazione di emergenza rischia di “amplificare le disuguaglianze sociali”. “Per molti bambini pasto della mensa scolastica è il più completo della giornata, molti non hanno la possibilità di seguire al didattica a distanza e per alcuni le mura domestiche, che sono luogo di amore e di conforto, possono invece peggiorare ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Conte : “Dal 4 maggio si potrà fare attività sportiva mantenendo la distanza di sicurezza”

Sondaggi politici Tecnè : emergenza coronavirus - 54% promuove Conte

Coronavirus : Conte - ‘Def dà misura gravità dello scenario - rischio Pil -10 - 4%’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Condivido l’urgenza di ripensare gli spazi educativi in forma dilatata anche con l’utilizzo dove possibile degli spazi di prossimità. Occorrerà valutare l’apertura in via sperimentale didell’, centri estivi e attività dedicate ai nostri bambini”. Lo dice il premier Giuseppealla Camera ricordando che va tutelato “il diritto al gioco e all’attività motoria dei minori” ma anche che la situazione di emergenza rischia di “amplificare le disuguaglianze sociali”. “Per molti bambini pasto della mensa scolastica è il più completo della giornata, molti non hanno la possibilità di seguire al didattica a distanza e per alcuni le mura domestiche, che sono luogo di amore e di conforto, possono invece peggiorare ...

stanzaselvaggia : Oggi in Calabria è successo di tutto. La Santelli sfida Conte e riapre ristoranti e negozi, il sito della regione… - CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già un rischio, un rischio calcolato'.… - bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, deputato leghista si toglie mascherina per protesta contro Conte. Grida e caos: premier costretto a ritar… - lsaccani67 : RT @stanzaselvaggia: Oggi in Calabria è successo di tutto. La Santelli sfida Conte e riapre ristoranti e negozi, il sito della regione va… -