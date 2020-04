Confintesa: non è con i decreti antidemocratici che si può festeggiare il Primo Maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Primo Maggio, per Francesco Prudenzano (Confintesa) occorre ripartire dalla Partecipazione e dal rispetto della Costituzione. “Per la prima volta, dalla fine della seconda guerra mondiale, celebriamo un Primo Maggio in modo virtuale, con i lavoratori, quelli fortunati, in cassa integrazione e con la spada di Damocle di un’economia che, in molti settori, non potrà ripartire”. Lo dichiara infatti il Segretario generale del sindacato in occasione della giornata del Primo Maggio. Confintesa: questo Primo Maggio momento di transizione “Non ce la facciamo in questo momento a dire che il Primo Maggio del 2020 è la Festa del Lavoro, preferiamo considerare questo Primo Maggio come un momento di cambiamento e soprattutto di ripartenza di un’economia dove la Partecipazione tra lavoro e capitale, peraltro prevista ... Leggi su secoloditalia Mes - l’Italia si piega al ricatto europeo. Confintesa : il Paese non deve fare la fine della Grecia

Coronavirus : Confintesa Sicilia - 'Stato e regioni non dimentichino i medici di base' (Di giovedì 30 aprile 2020), per Francesco Prudenzano () occorre ripartire dalla Partecipazione e dal rispetto della Costituzione. “Per la prima volta, dalla fine della seconda guerra mondiale, celebriamo unin modo virtuale, con i lavoratori, quelli fortunati, in cassa integrazione e con la spada di Damocle di un’economia che, in molti settori, non potrà ripartire”. Lo dichiara infatti il Segretario generale del sindacato in occasione della giornata del: questomomento di transizione “Non ce la facciamo in questo momento a dire che ildel 2020 è la Festa del Lavoro, preferiamo considerare questocome un momento di cambiamento e soprattutto di ripartenza di un’economia dove la Partecipazione tra lavoro e capitale, peraltro prevista ...

SecolodItalia1 : Confintesa: non è con i decreti antidemocratici che si può festeggiare il Primo Maggio - linda_villanti : RT @ilSicilia: Coronavirus, Confintesa Sanità Sicilia: “Personale del 118 troppo esposto con dpi non idonei” - GreenEy87171873 : RT @ilSicilia: Coronavirus, Confintesa Sanità Sicilia: “Personale del 118 troppo esposto con dpi non idonei” - ilSicilia : Coronavirus, Confintesa Sanità Sicilia: “Personale del 118 troppo esposto con dpi non idonei”… -

Ultime Notizie dalla rete : Confintesa non Confintesa: non è con i decreti antidemocratici che si può festeggiare il Primo... Secolo d'Italia Confintesa: non è con i decreti antidemocratici che si può festeggiare il Primo Maggio

Primo maggio, per Francesco Prudenzano (Confintesa) occorre ripartire dalla Partecipazione e dal rispetto della Costituzione. “Per la prima volta, dalla fine della seconda guerra mondiale, celebriamo ...

Coronavirus, l’esposto in procura di vigilantes e portieri dei supermercati: “Mascherine inadeguate”

Il segretario del sindacato: molte guardie hanno in dotazione protezioni non filtranti di tessuto, e sono prive di guanti e visiere TORINO. Un esposto in procura per denunciare “la mancata consegna de ...

Primo maggio, per Francesco Prudenzano (Confintesa) occorre ripartire dalla Partecipazione e dal rispetto della Costituzione. “Per la prima volta, dalla fine della seconda guerra mondiale, celebriamo ...Il segretario del sindacato: molte guardie hanno in dotazione protezioni non filtranti di tessuto, e sono prive di guanti e visiere TORINO. Un esposto in procura per denunciare “la mancata consegna de ...