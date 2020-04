Burioni esulta sui social | “Devo darvi una buona notizia”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 30 aprile 2020) Chi contrae il coronavirus e guarisce poi sviluppa gli anticorpi. Adesso a confermarlo è uno studio scientifico. "Seppure in quantità variabili, i pazienti guariti da Covid-19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l’immunità". Per il virologo Robertoche lo annuncia su Twitter è una "notizia" quella che arriva da uno studio cinese su "Nature Medicine", firmato da scienziati della Chongqing Medical University. "Un articolo in cui si mostra che 285 su 285 (100%) pazienti con Covid-19 sviluppano IgG contro Sars-CoV-2 entro 19 giorni dall’inizio dei sintomi clinici", riassume dalla Emory University di Atlanta Guido Silvestri. Gli autori, si legge nello studio, segnalano "risposte anticorpali acute a ...