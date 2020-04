Assassin's Creed Valhalla riprenderà la storia di Layla dal cliffhanger di AC: Odyssey Il Destino di Atlantide (Di giovedì 30 aprile 2020) Assassin's Creed: Valhalla, il nuovo capitolo della storica serie Ubisoft, sarà ambientato nell'era dei vichinghi e questo è un dettaglio che ormai conosciamo tutti. Tuttavia, la trama di Assassin's Creed è molto più complessa di quello che sembra, poiché si svolge in parallelo con una storia ambientata nei tempi moderni, dove le fazioni di Assassini e Templari continuano a scontrarsi.La serie ha sempre avuto una parte di gioco ambientata ai giorni nostri, sarà lo stesso anche per Valhalla? Decisamente si, stando alle dichiarazioni del narrative director Darby McDevitt, il quale ha confermato il ritorno di Layla come protagonista dei segmenti moderni, continuando il filone narrativo partito da Assassin's Creed Origins.Ancora più interessante, McDevitt ha svelato che la storia riprenderà esattamente da dove si era interrotta con ... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla sarà un'esclusiva di Epic Games Store su PC

Assassin's Creed : Valhalla - il trailer italiano del nuovo videogioco

Assassin's Creed Valhalla si mostra in queste prime meravigliose immagini (Di giovedì 30 aprile 2020)'s, il nuovo capitolo della storica serie Ubisoft, sarà ambientato nell'era dei vichinghi e questo è un dettaglio che ormai conosciamo tutti. Tuttavia, la trama di'sè molto più complessa di quello che sembra, poiché si svolge in parallelo con unaambientata nei tempi moderni, dove le fazioni dii e Templari continuano a scontrarsi.La serie ha sempre avuto una parte di gioco ambientata ai giorni nostri, sarà lo stesso anche per? Decisamente si, stando alle dichiarazioni del narrative director Darby McDevitt, il quale ha confermato il ritorno dicome protagonista dei segmenti moderni, continuando il filone narrativo partito da'sOrigins.Ancora più interessante, McDevitt ha svelato che la; esattamente da dove si era interrotta con ...

AssassinsITA : Oggi ti aspettiamo per guardare l'Anteprima Mondiale del trailer di Assassin’s Creed Valhalla! ?? Trailer in Antepr… - AssassinsITA : Segui lo streaming per scoprire l'ambientazione del prossimo Assassin's Creed mentre Bosslogic crea un'opera d'arte… - XboxItalia : Il passato è nel tuo futuro. Assassin's Creed Valhalla in arrivo su Xbox Series X. Guarda il trailer:… - SkyTG24 : Assassin's Creed Valhalla: tutte le novità del primo trailer - videogiochi : Assassin's Creed Valhalla uscirà già nel 2020 e sarà cross gen! Ecco il primo trailer #assassinscreedvalhalla… -