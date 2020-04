Assassin's Creed Valhalla e God of War sono simili? Ubisoft non lo pensa minimamente (Di giovedì 30 aprile 2020) Il nuovo capitolo di Assassin's Creed si chiama Valhalla e vi trasporterà nell'era norrena per giocare nei panni di Eivor, il leader di un gruppo di vichinghi. Dato che si tratta di un gioco di ruolo d'azione che consente di controllare un personaggio che crede negli dei norreni, sembra esserci un parallelo con God of War del 2018. Tuttavia, Ubisoft non è preoccupato di intraprendere lo stesso terreno del gioco di SIE Santa Monica Studio."God of War è fantastico - sì, ci ho giocato", ha dichiarato il narrative director di Assassin's Creed Valhalla, Darby McDevitt. "È fantastico. Ma non direi che siamo troppo preoccupati perché la maggior parte dei giochi, quando toccano questo argomento, in realtà si spostano molto pesantemente verso la mitologia. Quindi questa è la caratteristica frontale: giochi a God of War, incontri tutti i ... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla riprenderà la storia di Layla dal cliffhanger di AC : Odyssey Il Destino di Atlantide

Assassin's Creed Valhalla sarà un'esclusiva di Epic Games Store su PC

Assassin's Creed : Valhalla - il trailer italiano del nuovo videogioco (Di giovedì 30 aprile 2020) Il nuovo capitolo di'ssi chiamae vi trasporterà nell'era norrena per giocare nei panni di Eivor, il leader di un gruppo di vichinghi. Dato che si tratta di un gioco di ruolo d'azione che consente di controllare un personaggio che crede negli dei norreni, sembra esserci un parallelo con God of War del 2018. Tuttavia,non è preoccupato di intraprendere lo stesso terreno del gioco di SIE Santa Monica Studio."God of War è fantastico - sì, ci ho giocato", ha dichiarato il narrative director di's, Darby McDevitt. "È fantastico. Ma non direi che siamo troppo preoccupati perché la maggior parte dei giochi, quando toccano questo argomento, in realtà si spostano molto pesantemente verso la mitologia. Quindi questa è la caratteristica frontale: giochi a God of War, incontri tutti i ...

AssassinsITA : Oggi ti aspettiamo per guardare l'Anteprima Mondiale del trailer di Assassin’s Creed Valhalla! ?? Trailer in Antepr… - AssassinsITA : Segui lo streaming per scoprire l'ambientazione del prossimo Assassin's Creed mentre Bosslogic crea un'opera d'arte… - XboxItalia : Il passato è nel tuo futuro. Assassin's Creed Valhalla in arrivo su Xbox Series X. Guarda il trailer:… - zzerowsky : Bello sto nuovo Assassin's Creed History Vikings. Ma qua Loki che fine farà? - azskalt : @TheBorus @esjavieraleman La protagonista de Assassin's creed china -