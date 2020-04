A teatro rimanendo in auto | arriva l’opera drive-in

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) Le insegne dei teatri di Soho sono spente. Il silenzio che risuona nelle strade che un tempo rimanevano piene fino a tardi è assordante. Non ci sono più le file di persone in attesa di entrare ad assistere ad un musical o ad uno spettacolo. I cartelloni sono rimasti quelli del mese di marzo, quando è iniziato il lockdown. Ma qualcuno ha pensato a un modo per far risuonare di nuovo la musica. E così la moda americana del drive-in sbarca a Londra, ma non per l’ultimo film campione di incassi bensì per l’opera lirica.