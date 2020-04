Il sequestro Zaia

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ne parlavo ieri con Massimo Cacciari su Zoom, in Veneto si sta rischiando grosso. Il governatoreè in continua espansione, all’80% del gradimento secondo Euromedia Research, e come tutti i leghisti va fermato. Luca, 52 anni, nasce in provincia di Treviso, a Bibano, frazione di Godega di Sant’Urbano, così sperduta che gli abitanti stessi ne ignorano l’esistenza. Nell’album di famiglia, tutta democristiana, troviamo un nonno migrante e una mamma dal nome sospetto, Carmela. Studia all’Istituto Enologico, si laurea in Scienze della Produzione Animale e finisce a fare il PR per le discoteche della zona: “organizzavo feste anche con due o tremila persone”. Labbra fini, risata mascellona, appena trentenne è già presidente della provincia di Treviso, poi vice presidente della giunta regionale, poi ministro delle ...