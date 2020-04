Ferlaino: "Per vincere lo Scudetto servono fuoriclasse e l'esser forti in Federazione" (Di mercoledì 29 aprile 2020) A Marte Sport Live è intervenuto l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino per celebrare i 30 anni dall'ultimo Scudetto azzurro: “Ricordo una grande cavalcata e un duello infinito con il Milan. Leggi su tuttonapoli Ferlaino : «La Juve vuole chiudere la stagione per vincere lo scudetto» (Di mercoledì 29 aprile 2020) A Marte Sport Live è intervenuto l'ex presidente del Napoli Corradoper celebrare i 30 anni dall'ultimoazzurro: “Ricordo una grande cavalcata e un duello infinito con il Milan.

tuttonapoli : Ferlaino: 'Per vincere lo Scudetto servono fuoriclasse e l'esser forti in Federazione' - cn1926it : #Ferlaino: “#Napoli, avrei fatto di tutto per vincere lo scudetto. Che cavalcata, che duello” - MarteSportLive : RT @GifGifuni: Ferlaino: “Per vincere uno scudetto serve un fuoriclasse ma anche essere forti in Federazione, avrei fatto di tutto per far… - Salvalentino86 : RT @TolliVincenzo: #Cannavaro: 'Ho lasciato il Napoli troppo presto, ricordo che Ferlaino mi chiamò e disse che se non avessi accettato il… - Giovannasalva20 : RT @TolliVincenzo: #Cannavaro: 'Ho lasciato il Napoli troppo presto, ricordo che Ferlaino mi chiamò e disse che se non avessi accettato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferlaino Per Ferlaino: “Per vincere lo scudetto è fondamentale avere almeno un fuoriclasse” PianetAzzurro Cannavaro: “Mi chiamò Ferlaino e mi disse che se non avessi accettato il Parma il Napoli sarebbe fallito. Sono andato via troppo presto”

Nel corso di un’intervista rilasciata da Fabio Cannavaro in diretta sul suo account Instagram, l’ex difensore della nazionale italiana ha rivelato un interessante retroscena in merito alla sua passata ...

Ferlaino: "Scudetto? Serve un fuoriclasse e essere forti in Federazione! Inutile giocare 11 contro 12"

L'ex presidente della SSC Napoli, Corrado Ferlaino, ai microfoni di Marte Sport Live ricorda la vittoria del secondo scudetto del Napoli. Corrado Ferlaino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfo ...

Nel corso di un’intervista rilasciata da Fabio Cannavaro in diretta sul suo account Instagram, l’ex difensore della nazionale italiana ha rivelato un interessante retroscena in merito alla sua passata ...L'ex presidente della SSC Napoli, Corrado Ferlaino, ai microfoni di Marte Sport Live ricorda la vittoria del secondo scudetto del Napoli. Corrado Ferlaino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfo ...