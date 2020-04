Fase 2: il Decreto non piace praticamente a nessuno. Tutte le proteste (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una marea di proteste. L’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che regola la Fase 2, quella di convivenza con il coronavirus, ha scatenato le reazioni dei religiosi, delle regioni, degli artigiani e dei musulmani. I vescovi hanno accusato il Governo di violare la libertà di culto, e il presidente ha dichiarato di avere «preso atto» delle osservazioni: «Si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza». Leggi su vanityfair Passeggiate fase 2 : cosa dice il decreto e cosa accade in Veneto

La protesta di ristoratori negozianti contro Conte ed il decreto della Fase 2

Fase 2 - Meloni : “chi ha dovuto chiudere per decreto è scivolato in povertà” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una marea di proteste. L’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che regola la Fase 2, quella di convivenza con il coronavirus, ha scatenato le reazioni dei religiosi, delle regioni, degli artigiani e dei musulmani. I vescovi hanno accusato il Governo di violare la libertà di culto, e il presidente ha dichiarato di avere «preso atto» delle osservazioni: «Si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza».

fattoquotidiano : In piena emergenza coronavirus era stato il promotore dell'”aprire tutto” con un decalogo per la fase 2 smentito e… - ShooterHatesYou : DPCM Fase 2! Cosa dice il nuovo decreto di Conte? - team_world : Oggi #27aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto relativo alla #Fase2. ? SCOPRI cosa è cons… - Lorenzo71769989 : RT @cominazzini: @luisellacost Ecco cosa riporta @repubblica in merito ai criteri che hanno portato Conte alle scelte dell'ultimo decreto.… - infoitinterno : Coronavirus, Fase 2 dal 4 maggio, il decreto su congiunti, mascherine e spostamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Decreto Coronavirus, Fase 2 dal 4 maggio, il decreto su congiunti, mascherine e spostamenti Corriere della Sera Fase 2: il Decreto non piace praticamente a nessuno. Tutte le proteste

Una marea di proteste. L’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che regola la Fase 2, quella di convivenza con il coronavirus, ha scatenato le reazioni dei religiosi, ...

FASE 2 E CONGIUNTI/ Le strane regole di un’élite che vuole tenere l’Italia sul divano

Il Covid-19 ci ha costretto tutti a una situazione innaturale. Viste da vicino, le precauzioni prese sulla “distanza sociale” sono rivelatrici di una distorsione radicale del problema e rivelano una s ...

Una marea di proteste. L’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che regola la Fase 2, quella di convivenza con il coronavirus, ha scatenato le reazioni dei religiosi, ...Il Covid-19 ci ha costretto tutti a una situazione innaturale. Viste da vicino, le precauzioni prese sulla “distanza sociale” sono rivelatrici di una distorsione radicale del problema e rivelano una s ...