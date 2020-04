**Coronavirus: Pd, ‘per alcuni governatori interessi partito prima cittadini’** (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Sorprende che dopo una riunione dai toni pacati in cui si è discussa una strategia condivisa con il Governo alcuni presidenti di regione, di centrodestra, si siano smarcati così presto. Sembra che alcuni governatori siano più attenti alle ragioni di partito che agli interessi generali dei loro cittadini”. Lo sottolinea il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati, Michele Bordo. L'articolo **Coronavirus: Pd, ‘per alcuni governatori interessi partito prima cittadini’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro **Coronavirus : Meloni - ‘persone non sono codici - impresa non può morire per decreto’**

**Coronavirus : Ceccanti - ‘per app serve legge - un dpcm non basta’**

**Coronavirus : Marcucci - ‘perplessi da astensione M5S a Parlamento Ue’** (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Sorprende che dopo una riunione dai toni pacati in cui si è discussa una strategia condivisa con il Governopresidenti di regione, di centrodestra, si siano smarcati così presto. Sembra chesiano più attenti alle ragioni diche agligenerali dei loro cittadini”. Lo sottolinea il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati, Michele Bordo. L'articolo: Pd, ‘percittadini’** proviene da Ildenaro.it.

virginiaraggi : Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a cau… - sbonaccini : In arrivo 3 milioni di euro per SANIFICAZIONE di ALBERGHI, CAMPEGGI, stabilimenti TERMALI e PUBBLICI ESERCIZI. Dal… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Allarme alla Camera per un caso positivo #ANSA - LuiAbate : Se sciaguratamente dovessero decidere di riaprire le chiese io PRETENDO di tornare in palestra, magari con le stess… - Clamo2003 : L’OMS fa sapere che sono in corso accertamenti per capire se esiste una correlazione tra coronavirus e sindrome di… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus ‘per Coronavirus, un tagliando rosa a Wuhan, la «guerra» in città non è finita Corriere della Sera