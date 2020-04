Coronavirus nell’aria | quanto tempo sopravvive sui trasporti pubblici e nei bagni

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Un nuovo studio ha rivelato perilpuò indugiare nell’aria di luoghi affollati, come suie nei servizi igienici. I ricercatori dell’Università di Wuhan hanno scoperto che il virus può persistere in queste aree per ore. Nello studio, il team ha prelevato campioni da 30 siti in tutta Wuhan, inclusi gli ospedali e le aree pubbliche della città. Un’analisi dei campioni ha rivelato che nella maggior parte delle aree pubbliche, compresi nei supermercati e negli edifici residenziali, i livelli di particelle di virus nell’aria erano bassi., eccorimane nell’aria. I risultati della ricerca a Wuhan in ospedali eTuttavia, i campioni prelevati neidell’ospedale hanno raccontato una storia molto diversa. I livelli di particelle virali nell’aria erano ...