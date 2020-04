Apex Legends riceverà delle versioni per PS5 e Xbox Series X? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sembra che Apex Legends otterrà un porting per i sistemi di nuova generazione.Un nuovo annuncio di lavoro di Respawn Entertainment, suggerisce che il popolare battle royale gratuito riceverà una versione per PS5 e Xbox Series X.La compagnia è attualmente alla ricerca di un Senior Rendering Engineer. L'annuncio è stato ritrovato sul sito web di Electronic Arts e afferma che lo studio è in cerca di aiuto "per spingere le piattaforme di nuova generazione e il PC ai loro limiti su Apex Legends".Leggi altro... Leggi su eurogamer APEX Legends : motori caldi per la Stagione 5 – Tempo di Vendetta?

