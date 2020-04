Alfred Hitchcock su Chili a 40 anni dalla scomparsa del regista

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 aprile 2020)approda su: a 40morte del, i grandi film classici, da Psycho a Gli uccelli, ma anche documentari imperdibili. Quindici film, due documentari e un biopic: da domani, in esclusiva su, arriva lo speciale sudedicato al maestro del brivido a 40sua, avvenuta il 29 aprile del 1980 a Los Angeles. A fianco di grandi film classici come Caccia al ladro, Psycho, Intrigo internazionale, Gli uccelli, Io confesso e Marnie, anche due esclusive assolute che vedremo per la prima volta in streaming: Il sipario strappato con la coppia Paul Newman e Julie Andrews e, soprattutto, Ricatto, primo film sonoro girato nel 1929 e una rarità assoluta in digitale. A fianco dei film, ...