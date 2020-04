Uomini e Donne, Giovanna Abate interessata all’Alchimista: parla Gemma (Di martedì 28 aprile 2020) Giovanna Abate del Trono Classico di Uomini e Donne spiazzata dall’Alchimista: “Mi sembra abbia un vissuto importante” E’ appena terminata la puntata di oggi di Uomini e Donne. E anche in questa occasione c’è stato un durissimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, le quali se ne sono dette di ogni. Ma non è finita qua perchè Maria De Filippi ha dedicato ampio spazio anche alla giovane tronista Giovanna Abate, la quale ha avuto modo di conoscere meglio i suoi corteggiatori misteriosi. E proprio in puntata la ragazza ha dichiarato di aver già eliminato due di questi, aggiungendo inoltre di essere rimasta davvero molto sorpresa dall’Alchimista, il quale, chattandoci in questo periodo, ha scoperto di averci un bel feeling: “Pur avendo la mia età, mi sembra che abbia un vissuto importante come il ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne : Gemma si espone giudicando il nuovo format

