Uomini e Donne | durissimo attacco al programma e a Maria De Filippi da parte di un’ex

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 aprile 2020) In questi giorni è trapelata la notizia che un’ex dama di “” ha lanciato unale aDe. Si tratta della napoletana Angela Di Iorio, 71 anni ex personaggio del Trono Over che il pubblico ha visto farsi notare in trasmissione quasi due anni fa. Litigava spesso con gli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che l’accusavano accettare la corte solo difacoltosi. Poi, stanca di doversi difendere, ha lasciato volontariamente il dating-show, ma oggi torna a far parlare di sé con un’intervista ed ex decisamente agguerrita. A “Meteo Week” ha raccontato che quando ha iniziato acipare a “”, le sembrava di vivere in un sogno e addirittura ha dichiarato di “sentirsi viva”; però ha aggiunto che “l’incanto è ...