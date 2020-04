The Last of Us Part II e gli enormi spoiler emersi: i duri commenti di Jason Schreier nei confronti del leaker (Di martedì 28 aprile 2020) The Last of Us Part II è uno dei giochi più attesi di questa generazione ma, come probabilmente saprete, poco tempo fa sono emersi numerosi spoiler che hanno svelato delle Parti cruciali della storia, senza contare video gameplay e spoiler riguardo il finale del titolo.I numerosissimi fan in attesa del gioco sono rimasti molto delusi, per non dire altro, e a quanto pare tutta questa vicenda è stata causata da un dipendente di Naughty Dog furioso con la compagnia per questioni legate a pagamenti.In seguito, sono arrivati i duri commenti del famoso giornalista Jason Schreier, da poco passato a Bloomberg, che si è scagliato contro l'autore dei leak.Leggi altro... Leggi su eurogamer The Last of Us 2 : svelata la nuova data di uscita

