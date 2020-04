Strage di ranger nel parco dei gorilla: 14 morti (Di martedì 28 aprile 2020) Strage di ranger nel parco dei gorilla. No, non è stata una rivolta del mondo animale, ma una Strage tra uomini. È accaduto al Vironga National Park nel Congo Orientale dove 12 ranger sono rimasti uccisi in un’imboscata tesagli, secondo la ricostruzione fornita dalle autorità del parco, da alcuni guerriglieri delle Forze Democratiche di Liberazione del Ruanda. La Strage è avvenuta venerdì mattina quando un gruppo di ranger rientrando in jeep nel parco si è trovato bloccato da un veicolo civile presso il villaggio di Rumangabo, a pochi chilometri dal quartier generale del Vironga. La messa in scena non era altro che il primo atto di una feroce imboscata che ha visto cadere 12 ranger, un autista e anche quattro civili. Nell’aggressione armata sono rimasti feriti altri quattro ranger, uno in condizioni critiche. “Questa è ... Leggi su ilfattoquotidiano Strage nel Parco del Vulcani : 12 ranger uccisi in un attacco che in totale ha provocato 16 vittime (Di martedì 28 aprile 2020)dineldei. No, non è stata una rivolta del mondo animale, ma unatra uomini. È accaduto al Vironga National Park nel Congo Orientale dove 12sono rimasti uccisi in un’imboscata tesagli, secondo la ricostruzione fornita dalle autorità del, da alcuni guerriglieri delle Forze Democratiche di Liberazione del Ruanda. Laè avvenuta venerdì mattina quando un gruppo dirientrando in jeep nelsi è trovato bloccato da un veicolo civile presso il villaggio di Rumangabo, a pochi chilometri dal quartier generale del Vironga. La messa in scena non era altro che il primo atto di una feroce imboscata che ha visto cadere 12, un autista e anche quattro civili. Nell’aggressione armata sono rimasti feriti altri quattro, uno in condizioni critiche. “Questa è ...

Andrea47678529 : RT @WWFitalia: Strage al #VirungaNationalPark: 12 #ranger sono stati uccisi in un attacco che ha provocato 16 vittime. Continuano a morire… - FlorisFloris9 : RT @WWFitalia: Strage al #VirungaNationalPark: 12 #ranger sono stati uccisi in un attacco che ha provocato 16 vittime. Continuano a morire… - stefanodl2612 : RT @WWFitalia: Strage al #VirungaNationalPark: 12 #ranger sono stati uccisi in un attacco che ha provocato 16 vittime. Continuano a morire… - dbddany : RT @dbddany: Strage al Parco Nazionale di Virunga, uccisi 13 ranger che proteggevano i gorilla. - dbddany : Strage al Parco Nazionale di Virunga, uccisi 13 ranger che proteggevano i gorilla. -

Ultime Notizie dalla rete : Strage ranger Strage di ranger nel parco dei gorilla: 14 morti Il Fatto Quotidiano Parco di Virunga, massacrati e uccisi 13 ranger che proteggevano i gorilla

Altri 13 rangers del parco nazionale di Virunga, in Congo, hanno perso la vita. Sono stati barbaramente uccisi durante un attentato ...

CONFCOMMERCIO CHIEDE ALLA CAMERA DI COMMERCIO AIUTI ECONOMICI ALLE IMPRESE. La tragedia economica e sociale sarà più forte di quella sanitaria

Confcommercio Imprese per l’Italia di Benevento stamane ha notificato ai consiglieri della camera di commercio e, per conoscenza, al collegio dei revisori dei conti, al signor Prefetto ed a tutti i Si ...

Altri 13 rangers del parco nazionale di Virunga, in Congo, hanno perso la vita. Sono stati barbaramente uccisi durante un attentato ...Confcommercio Imprese per l’Italia di Benevento stamane ha notificato ai consiglieri della camera di commercio e, per conoscenza, al collegio dei revisori dei conti, al signor Prefetto ed a tutti i Si ...