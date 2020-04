Sandro Abate Avellino | Andrè Fantecele rinnova l’intesa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continua la programmazione per la. All’indomani del rinnovo con Kakà la società annuncia l’accordo per la prossima stagione con Andrè. “L’Asdufficializza il rinnovo contrattuale con Andrè. Si tratta di un’altra importante riconferma per il prossimo campionato di Serie A – si legge nella nota – Per il laterale, brasiliano con passaporto italiano, la prossima sarà la quarta stagione in Irpinia. Arrivato allanel settembre del 2017,può vantare, in verde azzurro, due promozioni ed il successo dello scorso anno in Coppa Italia di Serie A2, dove si è aggiudicato il titolo di Mvp della competizione. Un rapporto consolidato, quello tra il club ed Andrè. Il vice ...