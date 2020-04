Presto la serie live-action tratta dalla saga horror Piccoli Brividi (Di martedì 28 aprile 2020) Sta per arrivare una serie live-action tratta dai Piccoli Brividi, la saga di libri horror per ragazzi scritta da R. L. Stine e divenuta celebre a partire dagli anni ’90. Il progetto è stato messo in cantiere da Scholastic Entertainment, la divisione media della casa editrice americana che ha lanciato il fenomeno letterario, la quale ha coinvolto Sony Pictures Television e Neal H. Moritz, il produttore dei due film “in carne e ossa” usciti nel 2015 e 2018. La nuova produzione arriverà oltre 15 anni dopo il primo telefilm che aveva contribuito, con le sue quattro stagioni, a rendere ancora più popolare la controparte su carta (e che attualmente si può riguardare in streaming su Netflix). “Piccoli Brividi ha tenuto con il fiato sospeso bambini e famiglie per oltre 30 anni e siamo emozionati di collaborare con Sony Pictures ... Leggi su wired Xbox Series X riceverà presto novità? Microsoft ha 'qualche sorpresa' in serbo per i fan

Presto la serie live-action tratta dalla saga horror Piccoli Brividi

Quella scritta da R. L. Stine è la collana di libri più longeva e più venduta in assoluto. Ora, 15 anni dopo il primo telefilm che a questa s’ispira, arrivano nuovi episodi in live-action ad alimentar ...

