Pepe Reina torna a Napoli? “Come allenatore | chissà”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di martedì 28 aprile 2020)ha parlato anche deldurante una diretta Instagram delle ultime ore. “Ho avuto la fortuna di avere una gran bella carriera, in società importanti, lasciando molti amici per strada, conoscendo 4 culture diverse in 4 paesi diversi. È una ricchezza enorme, anche per i miei bimbi che adesso parlano 3 lingue. È più importante lasciare il segno come uomo piuttosto che come calciatore. Il nostro lavoro è svolto in un mondo effimero, dura quanto dura. L’uomo invece resta per tutta la vita.re alin futuro? Mi sa che sarà dura. Mi mancano 1-2 anni di carriera, penso che il mio tempo nel calcio finirà dopo il prossimo anno a Milano. Non si sa mai in futuro, ma come giocatore non avrò possibilità. Come, chissà”. “Cosa penso di Dries Mertens? Un grande amico, ...