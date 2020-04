Morgan commuove Mara Venier: “spero di essere il padre che meritano” (Di martedì 28 aprile 2020) Morgan, ospite in collegamento a Domenica In, si racconta a Mara Venier. Tra i retroscena della vicenda con Bugo alla nascita della nuova figlia dell’artista Getty ImagesIl discusso artista Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato ospite di Mara Venier, a Domenica In. Una chiacchierata molto interessante che ha anche regalato un momento di arte e musica. Infatti, Morgan si è esibito al pianoforte con una canzone di Sergio Endrigo, “Lontano dagli occhi”, il cui meraviglioso testo si può adattare benissimo a questo periodo di quarantena. Tra i tanti discorsi toccati, inevitabile un riferimento alla ormai celeberrima partecipazione al Festival di Sanremo con il cantante Bugo. Morgan è tornato a parlare della vicenda, svelando un retroscena inedito: “Tutte le volte che vedo il pezzo in cui dico ‘che succede?’ ... Leggi su chenews Morgan : “Qualcuno vuole farmi del male” - poi Celentano lo commuove

Morgan commuove Mara Venier a Domenica In : il dolore del passato così simile al presente (Di martedì 28 aprile 2020), ospite in collegamento a Domenica In, si racconta a. Tra i retroscena della vicenda con Bugo alla nascita della nuova figlia dell’artista Getty ImagesIl discusso artista Marco Castoldi, in arte, è stato ospite di, a Domenica In. Una chiacchierata molto interessante che ha anche regalato un momento di arte e musica. Infatti,si è esibito al pianoforte con una canzone di Sergio Endrigo, “Lontano dagli occhi”, il cui meraviglioso testo si può adattare benissimo a questo periodo di quarantena. Tra i tanti discorsi toccati, inevitabile un riferimento alla ormai celeberrima partecipazione al Festival di Sanremo con il cantante Bugo.è tornato a parlare della vicenda, svelando un retroscena inedito: “Tutte le volte che vedo il pezzo in cui dico ‘che succede?’ ...

bnotizie : Morgan: `Qualcuno vuole farmi del male`, poi Celentano lo commuove - bnotizie : Morgan commuove Mara Venier a Domenica In: il dolore del passato così simile al presente | Ultime Notizie Flash - bnotizie : Morgan commuove Mara Venier a Domenica In: il dolore del passato così simile al presente | Ultime Notizie Flash - bnotizie : Morgan: `Qualcuno vuole farmi del male`, poi Celentano lo commuove - bnotizie : Morgan commuove Mara Venier a Domenica In: il dolore del passato così simile al presente | Ultime Notizie Flash -