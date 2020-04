Milano: arrestato spacciatore ma il suo cane Rottweiler aggredisce agenti (Di martedì 28 aprile 2020) Lunedì pomeriggio un 48 enne italiano mentre passeggia con il suo cane di razza Rottweiler in via De Pretis, viene notato da una pattuglia della polizia di stato. Il suo fare sospetto suggerisce agli agenti un controllo accurato che ha portato alla luce 4 dosi di cocaina del peso totale di 10,2 grammi. A quel punto è scattata la perquisizione nell’appartamento dell’uomo, in via Ovada, ma a quel punto l’uomo ha cominciato a manifestare segni di nervosismo, servendosi di spintoni e calci per allontanare la polizia, i rumori generati dalla situazione hanno allertato i vicini di casa che hanno fatto irruzione nell’appartamento dell’uomo spintonando e insultando gli agenti. Nel parapiglia generale anche il Rottweiler del 48 enne, innervosito dalle urla, ha cercato a più riprese di mordere le forze dell’ordine ed è stato ... Leggi su italiasera Milano : in casa con quasi un etto di cocaina - arrestato

