Mascherine cinesi | Irene Pivetti indagata per frode in commercio

gabrieligm : Per avere un prezzo al dettaglio di 50 centesimi le #mascherine possono avere dei costi solo cinesi: o le aziende i… - Corriere : La Protezione civile aveva firmato con la società di Pivetti un contratto per la fornitura di 15 milioni di mascher… - rubio_chef : “L’ex presidente della Camera aveva firmato un contratto con la Protezione civile. Poi dei farmacisti le vendevano… - Scintillino1 : Indagata Irene Pivetti per l'affaire delle mascherine cinesi - LuciaDeVivo2 : RT @Area51cinqueuno: Mascherine cinesi, Irene Pivetti indagata per frode L'accusa della procura di Siracusa è frode in commercio: ha portat… -

L'ex presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti ha portato in Italia mascherine "con certificato falso" e non sicure e per questo adesso è indagata dalla Procura di Siracusa. L'accusa - second ...

L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è indagata per il caso delle mascherine importate dalla Cina. Deve rispondere di frode in commercio e per immissione sul mercato di prodotti non conformi ai ...

L'ex presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti ha portato in Italia mascherine "con certificato falso" e non sicure e per questo adesso è indagata dalla Procura di Siracusa. L'accusa - second ...