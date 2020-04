Le fabbriche riprendono | ma non tutte

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) Pierluigi Bonora Fca riavvia Atessa, solo in parte Melfi e Mirafiori. Fincantieri all'opera Il motore industriale del Paese si rimette gradualmente in moto. Per tante aziende la «Fase 2» è iniziata già ieri, per altre avrà come data il 4 maggio prossimo. Ai lavoratori impegnati nellesono ovviamente assicurate, sin dall'ingresso,le protezioni anti Covid-19 secondo gli accordi presi con le organizzazioni sindacali. È ripartito, a tempo pieno, l'impianto Fca di Atessa (oltre 6mila lavoratori già da ieri sulle linee per sfornare i furgoni Fiat Ducato). E sempre per il gruppo automobilistico, ma solo parzialmente, in attesa del 4 maggio, sono tornati in funzione Melfi (750 operai) e Mirafiori (250). Ferrari, dal canto suo, dovrà attendere ancora una settimana, anche se a Maranello è già tutto ...