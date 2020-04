L'allarme dei ristoratori: "Noi invisibili, così ci fate fallire" (Di martedì 28 aprile 2020) “Siamo invisibili per il governo. Non staremo sul divano a vedere il tessuto economico del nostro Paese che si sta sfasciando. E non possiamo riaprire con il plexiglass, i guanti, le mascherine. Non ha senso. così ci fate fallire”: con queste parole, Giovanni Favia, ex consigliere regionale del M5s, tra i primi espulsi dal Movimento, ed ora ristoratore a Bologna, annuncia una due giorni di protesta del settore lanciata dal ‘basso'. Alcuni proprietari di locali, consegneranno domani le chiavi delle proprie attività ai sindaci dei rispettivi Comuni per denunciare le difficoltà del settore della ristorazione, l'ultimo a partire secondo la ‘road map' del governo. Questa sera “accenderò le luci della mia attività e ci saranno altri esercenti di Bologna. E non saremo i soli in Italia. Ogni minuto - spiega Favia in un video ... Leggi su agi Coronavirus - sindrome infiammatoria attacca i bimbi : l’allarme dei pediatri italiani

Regno Unito - grave sindrome infiammatoria legata al Coronavirus nei bambini ricoverati : l’allarme dei medici

Ultime Notizie dalla rete : allarme dei Nodo ferroviario di Genova, allarme dei sindacati: “Cassa integrazione in scadenza per 50 lavoratori” Genova24.it Coronavirus, primi bimbi morti per la misteriosa sindrome infiammatoria in Gb: «Le vittime sotto i 5 anni»

Lunedì i medici britannici hanno lanciato un allarme proprio in merito al brusco aumento di bambini ricoverati in terapia intensiva affetti da questa misteriosa sindrome infiammatoria, anche se al mom ...

Coronavirus, allarme per i pazienti malati di tumore

Uno studio fatto in 14 ospedali nella provincia di Hubei in Cina, dov’è emersa la pandemia, ha incluso 105 malati di cancro, tutti positivi al tampone da coronavirus. I pazienti oncologici, specialmen ...

