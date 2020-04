Giulia De Lellis | “Damante? Ho fatto passo più lungo della gamba” – VIDEO

(Di martedì 28 aprile 2020) L’influencerDesvela in un’intervista a Simona Ventura: “Andrea Damante? Hoilpiùgamba”. Da qualche settimana c’è stato il ritorno di fiamma tra l’influencerDee Andrea Damante, ex tronista con cui si erano conosciuti proprio a ‘Uomini e Donne’. Il loro nuovo fidanzamento è stato … L'articoloDe: “Damante? Hopiùgamba” –è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - bnotizie : Giulia De Lellis ha già i primi ripensamenti su Andrea Damante? `Ho fatto il passo più lungo della gamba’ -… - evenbnaesh : @elizarhuber amo non mi puoi paragonare Giulia de lellis a Lali Esposito ti prego - TheTrashInsider : ?? Giulia de Lellis e Andrea Damante, nuovo video insieme ?? ?? I fan dei '#Damellis' possono esultare,… - saerandoukas : RT @ezrasoleil: sembrate giulia de lellis quando disse “se un gay beve dal mio bicchiere io poi lo butto” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

L’influencer Giulia De Lellis svela in un’intervista a Simona Ventura: “Andrea Damante? Ho fatto il passo più lungo della gamba”. Da qualche settimana c’è stato il ritorno di fiamma tra l’influencer ...Angelo Pintus imita Giuseppe Conte: "La fase 2 come la fase 1 ma con la pizza d'asporto" La Fase 2 dell'emergenza Coronavirus ha deluso quella parte di italiani che speravano in un maggiore allentamen ...