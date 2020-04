Fase 2, Conte: "Per qualcuno è insufficiente, ma non possiamo fare di più" (Di martedì 28 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi di nuovo in Lombardia dopo la breve parentesi a Genova per la cerimonia del varo dell'ultima campata del ponte sul Polcevera, è tornato a spiegare il perché della cautela nell'avvio della Fase 2, mentre le opposizioni tuonano contro quella decisione.è ormai chiaro che alla base delle decisioni prese dal governo di Giuseppe Conte ci sono le dettagliate relazioni del comitato tecnico scientifico. La priorità, quindi, è la salute dei cittadini:Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più. Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così.Da Lodi il premier spiega il perché di tanta cautela:Il rischio di contagio di ritorno o riesplosione dei focolai è molto ... Leggi su blogo Covid - Conte : «Su fase 2 non possiamo fare di più - rischio concreto. Se contagi risalgono misure mirate»

Fase 2 - il Premier Conte : "Con curva contagio favorevole pronti ad allentare le misure restrittive"

