Coronavirus, un altro mafioso ai domiciliari: “Indubbio il suo spessore criminale ma per l’emergenza non può essere curato in carcere” (Di martedì 28 aprile 2020) È “indubbio lo spessore criminale” ma l’emergenza Coronavirus “rende difficoltoso” curarlo sia in carcere che nelle strutture sanitarie vicine al penitenziario. Per questo motivo il tribunale di sorveglianza di Potenza ha scarcerato Pietro Pollichino, esponente di Cosa nostra nel mandamento di Corleone, detenuto in regime di Alta sicurezza (quindi non al 41bis) nel carcere di Melfi. Condannato in via definitiva a sei anni e otto mesi per associazione a delinquere di stampa mafioso, Pollichino oggi ha 78 anni e deve scontare ancora oltre un anno di reclusione. Il suo fine pena è fissato nel luglio del 2021, ma per i prossimi nove mesi potrà stare ai domiciliari nella sua casa di Corleone. “Indubbio spessore criminale” – L’istanza di scarcerazione è stata presentata a dicembre per ragioni di salute dal suo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - a rischio le Olimpiadi anche nel 2021 : «Impossibile altro rinvio se la situazione non sarà sotto controllo». Quasi un milione di contagi negli Stati Uniti

Chi è il mafioso scarcerato: le minacce ad Alfano e il caso Kennedy – Pollichino è stato arrestato nel 2015 insieme a Rosario Lo Bue, Pietro Masaracchia e Salvatore Pellitteri, per gli investigatori i ...

