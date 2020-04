Coronavirus, superati i 200mila casi totali. 382 decessi in un giorno (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus, il bilancio di martedì 28 aprile 2020. Trend in leggera crescita. superati i 200mila casi. ROMA – Coronavirus, il bilancio di martedì 28 aprile 2020. Ritorna leggermente a salire la percentuale totale dei casi che nelle ultime 24 ore è stata dell’1,1% (+0,2%) trascinata dalle 300 unità positive in più rispetto alla giornata di lunedì. Un dato che conferma un trend stabile nel nostro Paese con giorni nei quali la curva si attenua di più rispetto ad altri. Coronavirus, il bilancio di martedì 28 aprile 2020 E’ di 2.091 il bilancio totale dei casi delle ultime 24 ore con una crescita di quasi 300 unità rispetto al giorno precedente. Un aumento dovuto in particolare ad un elevato numero di tamponi che ha superato quota 50mila mentre lunedì erano stati solo 32mila. Questo ha portato ... Leggi su newsmondo Coronavirus - superati i 200mila casi in italia

Coronavirus : superati i 200mila contagi in Italia

