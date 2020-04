Conte: «Possibile revisione progetto se la curva dei contagi sarà positiva» (Di martedì 28 aprile 2020) Le dichiarazioni del Presidente Conte da Piacenza: ecco le parole del Premier sull’emergenza Coronavirus e sulle nuove misure Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato nuove dichiarazioni da Piacenza in merito ai nuovi provvedimenti del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. «Stanno migliorando un po’ ovunque gli indici della curva epidemiologica ma dobbiamo continuare a monitorare. Liberarci dal virus chiederà ancora tempo e servirà la consapevolezza di affrontare un rischio calcolato. Serve gradualità nelle procedure. Dal 4 maggio tanti lavoratori riprenderanno a lavorare, ci saranno maggiori spostamenti, ma abbiamo un piano nazionale strutturato sulla base delle informazioni che arrivano dal territorio che ci permetteranno di tenere sotto controllo. Non dobbiamo escludere che la curva torni a salire ma saremo ... Leggi su calcionews24 **Ponte Morandi : domani possibile visita Conte a Genova**

Coronavirus - Conte presenta la fase 2 : cosa sarà possibile fare e quando.

