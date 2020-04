Campania, +100 guariti. In 28 giorni 100 ricoverati in meno in rianimazione (Di martedì 28 aprile 2020) 28 aprile – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 28 aprile, il numero di 358 morti, ossia un incremento di 6 decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente (ieri l’incremento fu +7 sul giorno precedente). Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.220 (+100). L’incremento giornaliero di nuovi positivi porta il totale a 4.380. Decresce ancora il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -4 per un totale di posti-letto occupati di 33 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 70.566, rispetto ad ieri sono 1.839 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 16; Salerno di 4, Avellino di 11, Caserta di 1; Benevento di 0. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre – una informazione etica, libera, ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 28 aprile 2020) 28 aprile – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 28 aprile, il numero di 358 morti, ossia un incremento di 6 decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente (ieri l’incremento fu +7 sul giorno precedente). Oggi il totale deiammonta a 1.220 (). L’incremento giornaliero di nuovi positivi porta il totale a 4.380. Decresce ancora il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -4 per un totale di posti-letto occupati di 33 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 70.566, rispetto ad ieri sono 1.839 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 16; Salerno di 4, Avellino di 11, Caserta di 1; Benevento di 0. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre – una informazione etica, libera, ...

MarcoFerri86 : #COVID19 #Covid_19 #COVID2019italia #coronavirus guariti 28/4 440 Lombardia 433 E/R 324 Veneto 296 Piemonte 197 Tre… - Torrenapoli1 : AGGIORNAMENTO CASI e OSPEDALI CAMPANIA da BOLLETTINO PROTEZ. CIVILE Situazione con i 31 di ieri Ricoverati 544 (+3)… - teleischia : CORONAVIRUS. 100 GUARITI NELLA GIORNATA DI IERI IN CAMPANIA - tvoggi : CORONAVIRUS, 6 MORTI E 100 GUARITI IN CAMPANIA Sei morti in piu’ in Campania a causa del coronavirus rispetto alla… - infoitinterno : Coronaviurs, grande notizia per la Campania: in un mese liberi 100 posti in terapia intensiva -