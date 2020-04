Voragine in strada davanti al Pantheon. Grazie al lockdown non passava nessuno (Di lunedì 27 aprile 2020) Una Voragine in mezzo alla strada. Stavolta è il caso di dirlo: meno male che c'è il lockdown. Di fronte al Pantheon in pieno centro a Roma, in uno dei punti solitamente invaso dai turisti, sono crollati dei sampietrini nel pomeriggio di oggi. Per fortuna non passava nessuno e non ci sono feriti. La Leggi su iltempo (Di lunedì 27 aprile 2020) Unain mezzo alla. Stavolta è il caso di dirlo: meno male che c'è il. Di fronte alin pieno centro a Roma, in uno dei punti solitamente invaso dai turisti, sono crollati dei sampietrini nel pomeriggio di oggi. Per fortuna none non ci sono feriti. La

Crollo sulla ciclabile, arrivano i fondi

Il crollo era avvenuto – fortunatamente mentre la pista era deserta – all’altezza del ponte sotto il quale scorre il corso d’acqua, ingrossato a causa delle piogge cadute in Romangia in quei giorni. L ...

