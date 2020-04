Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 27 APRILEORE 12.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. ECCETTO SU VIA TIBURTINA CODE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. MENTRE SU VIA PALOMBARESE, CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI TRA SANTA LUCIA E VIA DI MARCO SIMONE. CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ A TAL PROPOSITO, SONO ANCORA ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI. ...