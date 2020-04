Teresanna Pugliese fa una confessione: “E’ stato terrificante” (Di lunedì 27 aprile 2020) Teresanna Pugliese dopo il Grande Fratello Vip ammette: “E’ stato terrificante” Oggi Teresanna Pugliese, nonostante la sua esperienza al GF Vip sia terminata da diverse settimane, è andata per la prima volta a fare la spesa. E questo suo ritorno alla vita di tutti i giorni l’ha scossa molto nel profondo. Difatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, una volta uscita dal supermercato, ha voluto condividere queste sue forti sensazioni con i suoi tanti follower su instagram, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Oggi ho fatto la mia prima spesa ed è stato terrificante…Oggi ho fatto i conti con la realtà…Ho visto la realtà fuori…Le persone…Come si cammina…E stato bruttissimo…Brutto…” Insomma Teresanna Pugliese non ha fatto mistero ... Leggi su lanostratv Sossio Aruta contro Antonio Zequila ("Presuntuoso - non sa perdere") e Teresanna Pugliese ("Vestita in modo osceno")

Teresanna Pugliese contro Feltri : "Meridionali inferiori? Il Sud ha determinato la storia italiana" (video)

Teresanna Pugliese Instagram genuina e verace ai fornelli - scollatura alla Loren : «Mamm e che femmn» (Di lunedì 27 aprile 2020)dopo il Grande Fratello Vip ammette: “E’terrificante” Oggi, nonostante la sua esperienza al GF Vip sia terminata da diverse settimane, è andata per la prima volta a fare la spesa. E questo suo ritorno alla vita di tutti i giorni l’ha scossa molto nel profondo. Difatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, una volta uscita dal supermercato, ha voluto condividere queste sue forti sensazioni con i suoi tanti follower su instagram, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Oggi ho fatto la mia prima spesa ed èterrificante…Oggi ho fatto i conti con la realtà…Ho visto la realtà fuori…Le persone…Come si cammina…Ebruttissimo…Brutto…” Insommanon ha fatto mistero ...

gossipblogit : Sossio Aruta contro Antonio Zequila ('Presuntuoso, non sa perdere') e Teresanna Pugliese ('Vestita in modo osceno') - zazoomnews : Sossio Aruta contro Antonio Zequila (Presuntuoso non sa perdere) e Teresanna Pugliese (Vestita in modo osceno) -… - zazoomblog : Sossio Aruta contro Antonio Zequila (Presuntuoso non sa perdere) e Teresanna Pugliese (Vestita in modo osceno) -… - infoitinterno : Teresanna Pugliese contro Feltri, polemica sui meridionali, replica, video - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese, il lungo sfogo contro Vittorio Feltri -

Ultime Notizie dalla rete : Teresanna Pugliese Teresanna Pugliese fa una confessione: “E’ stato terrificante” LaNostraTv Teresanna Pugliese fa una confessione: “E’ stato terrificante”

Teresanna Pugliese dopo il Grande Fratello Vip ammette: "E' stato terrificante" Oggi Teresanna Pugliese, nonostante la sua esperienza al GF Vip sia ...

Grande Fratello Vip, clima teso: Sossio Aruta attacca Antonio Zequila e Teresanna Pugliese: «Mi hanno offeso»

Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip ed è arrivato in finale nonostante sia entrato dopo nella casa più spiata d'Italia.

Teresanna Pugliese dopo il Grande Fratello Vip ammette: "E' stato terrificante" Oggi Teresanna Pugliese, nonostante la sua esperienza al GF Vip sia ...Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip ed è arrivato in finale nonostante sia entrato dopo nella casa più spiata d'Italia.