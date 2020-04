"Spero che presto torneremo a non dover disinfettare la vita". Intervista ad Antonio Pascale (Di lunedì 27 aprile 2020) All’inizio, davanti al Covid-19 ha fatto il fenomeno: “Sono andato al supermercato e ho rassicurato tutte le persone spaventate che ho incontrato. Dicevo che non era niente, che bisognava stare calmi, non farsi prendere dalle paranoie. Mi son ritrovato in fila alla cassa con tre carrelli della spesa riempiti fino all’orlo. Non mi era mai successo nella vita. Lì ho capito che la mia testa minimizzava, mentre il mio inconscio era terrorizzato”. Dopo quarantanove giorni in casa, Antonio Pascale è uno scrittore che ha poca voglia di pensare alle “cose futili degli scrittori”. Ovvero: “Come raccontare gli incontri che non ci sono più. Le facce spaventate sotto le mascherine. Gli amori che sono diventati impossibili”. Sente che c’è qualcosa di più serio su cui mettere la testa.“Da quando abbiamo ... Leggi su huffingtonpost Poliziotto di 37 anni muore a Napoli. La volante speronata da tre malviventi che avevano appena tentato di rubare un bancomat

Pasqual : «Spero che il calcio possa ripartire ma la salute va al primo posto»

De Gea : «Manchester United? Spero di restare per molti anni ancora» (Di lunedì 27 aprile 2020) All’inizio, davanti al Covid-19 ha fatto il fenomeno: “Sono andato al supermercato e ho rassicurato tutte le persone spaventate che ho incontrato. Dicevo che non era niente, che bisognava stare calmi, non farsi prendere dalle paranoie. Mi son ritrovato in fila alla cassa con tre carrelli della spesa riempiti fino all’orlo. Non mi era mai successo nella. Lì ho capito che la mia testa minimizzava, mentre il mio inconscio era terrorizzato”. Dopo quarantanove giorni in casa,Pascale è uno scrittore che ha poca voglia di pensare alle “cose futili degli scrittori”. Ovvero: “Come raccontare gli incontri che non ci sono più. Le facce spaventate sotto le mascherine. Gli amori che sono diventati impossibili”. Sente che c’è qualcosa di più serio su cui mettere la testa.“Da quando abbiamo ...

matteosalvinimi : Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti! Una preghiera per l’agente scelto… - disinformatico : Io spero che @poliziadistato stia leggendo attentamente questi tweet. - berlusconi : Oggi #25aprile dev’essere la festa di tutti, perché è intorno alle nostre libertà, al modo di vivere in una società… - _IAmGr00t_ : @Justdoxmeplss @aLCHEMYpROJECT3 @LulzSec_ITA E allora sei un coglione, che ci vuoi fare. Spero che un giorno si sca… - PornoNoblogs : RT @ombrerosse_: Gli abusi di potere che oggi stiamo subendo, sono gli stessi che quotidianamente vengono perpetrati ai danni di altre mino… -

Ultime Notizie dalla rete : Spero che "Spero che presto torneremo a non dover disinfettare la vita". Intervista ad Antonio Pascale L'HuffPost Coronavirus. Conte: “Non è un liberi tutti”. Ecco chi il 4 Maggio riaprirà e chi no

Conte illustra il nuovo Dpcm in vigore dal 4 al 18 maggio: “Distanziamento sociale e mascherine obbligatorie” Si riparte ‘a rilento’: no agli spostamenti tra Regioni e per muoversi servirà sempre l’au ...

Poliziotto ucciso a Napoli, Salvini: «Delinquenti paghino fino in fondo»

Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti». Lo scrive su Facebook Matteo Salvini commentando la morte di un poliziotto dopo una rapina ...

Conte illustra il nuovo Dpcm in vigore dal 4 al 18 maggio: “Distanziamento sociale e mascherine obbligatorie” Si riparte ‘a rilento’: no agli spostamenti tra Regioni e per muoversi servirà sempre l’au ...Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti». Lo scrive su Facebook Matteo Salvini commentando la morte di un poliziotto dopo una rapina ...