Spadafora duro | «Complotto contro Serie A? Chi lo dice è ridicolo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) La replica del ministro dello Sport Vincenzoalle accuse provenienti da alcuni club diA sulla ripresa degli allenamenti Il ministro dello Sport Vincenzoè intervenuto in diretta su Facebook. Ecco le sue dichiarazioni sulla ripresa dellaA. «La riapertura deve essere graduale. I sondaggi vorrebbero che il calcio si fermasse qui. Io non sono una persona che si fa condizionare dai sondaggi, non decido sulla linea del sentimento comune. Sarebbe molto più facile dire di chiudere subito il campionato e la comunità scientifica sarebbe d’accordo. Portare avanti il mondo del calcio è una cosa importantissima per il nostro Paese, ma lo dobbiamo fare in sicurezza. Ricordate quando la LegaA non si è fermata? Quante squadre sono andate in quarantena? La FIGC ha presentato un protocollo ed è stato preso in ...