Rimini, donna sequestrata e stuprata: arrestato romeno

Gabriele Laganà

L'uomo, con un suo complice, aveva ripetutamente abusato di una donna ucraina in un casolare abbandonato nella periferia di Rimini

Dopo serrate indagini, è finito in manette questa mattina a Rimini lo straniero che da qualche giorno era ricercato con l'accusa di aver picchiato e abusato sessualmente di una 52enne ucraina alla quale aveva offerto ospitalità perché senza fissa dimora. L'immigrato arrestato è un romeno coetaneo della vittima. La Squadra mobile, in collaborazione con gli uomini dell'Ufficio prevenzione generale Soccorso pubblico, ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Rimini. Il romeno, così è stato subito condotto nel carcere della città romagnola dov'è a disposizione ...

