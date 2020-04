Ribaltone governo e Anci Veneto su fidanzati considerati “congiunti” il 4 maggio: versioni a confronto (Di lunedì 27 aprile 2020) Ci sono versioni contrastanti in questi minuti che richiedono per forza di cose un approfondimento sulla questione “fidanzati e congiunti”, dopo la presa di posizione di Anci Veneto la conferenza stampa di Conte tenuta ieri sera a proposito della fase 2 che scatterà ufficialmente il prossimo 4 maggio. Questa notte, come è normale che sia, abbiamo specificato la definizione giuridica di “prossimi congiunti”, smorzando sul nascere l’entusiasmo di coloro che avevano dato per scontato il fatto di potersi vedere anche senza un legame formale e certificato dalla prossima settimana. Questione fidanzati e congiunti: tra Anci Veneto e rumors sul governo Andiamo con ordine, perché dal nostro punto di vista e in assenza di comunicazioni ufficiali, dobbiamo continuare a considerare i fidanzati non congiunti. Questo vuol dire che, in linea puramente ... Leggi su bufale (Di lunedì 27 aprile 2020) Ci sono versioni contrastanti in questi minuti che richiedono per forza di cose un approfondimento sulla questione “e congiunti”, dopo la presa di posizione dila conferenza stampa di Conte tenuta ieri sera a proposito della fase 2 che scatterà ufficialmente il prossimo 4. Questa notte, come è normale che sia, abbiamo specificato la definizione giuridica di “prossimi congiunti”, smorzando sul nascere l’entusiasmo di coloro che avevano dato per scontato il fatto di potersi vedere anche senza un legame formale e certificato dalla prossima settimana. Questionee congiunti: trae rumors sulAndiamo con ordine, perché dal nostro punto di vista e in assenza di comunicazioni ufficiali, dobbiamo continuare a considerare inon congiunti. Questo vuol dire che, in linea puramente ...

Noovyis : (Ribaltone governo e Anci Veneto su fidanzati considerati “congiunti” il 4 maggio: versioni a confronto) Playhitmu… - marco_borrano : RT @braveheartmmt: Non so se vi è chiaro, ma hanno lasciato deliberatamente che Gonte esasperasse la gente, così da fare accettare un altro… - alex_antony17 : RT @braveheartmmt: Non so se vi è chiaro, ma hanno lasciato deliberatamente che Gonte esasperasse la gente, così da fare accettare un altro… - aua4eve : RT @braveheartmmt: Non so se vi è chiaro, ma hanno lasciato deliberatamente che Gonte esasperasse la gente, così da fare accettare un altro… - IreneOliveri : RT @braveheartmmt: Non so se vi è chiaro, ma hanno lasciato deliberatamente che Gonte esasperasse la gente, così da fare accettare un altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ribaltone governo Ribaltone governo e Anci Veneto su fidanzati considerati “congiunti” il 4 maggio: versioni a confronto Bufale.net CORONAVIRUS VIDEO: SCONTRO SHOCK GOVERNO-ZAIA. VENETO NON RISPETTA le REGOLE e RIAPRE prima dell'ITALIA

Le polemiche dei giorni scorsi tra i Governatori di regione (del Nord) e il governo centrale hanno sortito effetti ancor più negativi del previsto. Se fino a qualche giorno fa si trattava solamente di ...

Coronavirus, la Toscana dà l’ok a riaprire le fabbriche tessili: “Ma solo per manutenzioni macchinari e la gestione dei magazzini”

“Da Palazzo Chigi temporeggiano e allora andiamo da soli”. Suona più o meno così il ragionamento del governatore della Regione Toscana, Enrico Rossi, che sabato ha firmato un’ordinanza senza aspettare ...

Le polemiche dei giorni scorsi tra i Governatori di regione (del Nord) e il governo centrale hanno sortito effetti ancor più negativi del previsto. Se fino a qualche giorno fa si trattava solamente di ...“Da Palazzo Chigi temporeggiano e allora andiamo da soli”. Suona più o meno così il ragionamento del governatore della Regione Toscana, Enrico Rossi, che sabato ha firmato un’ordinanza senza aspettare ...