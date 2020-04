Rezza (Iss): “Nemico è virus non misure contenimento” (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. – (Adnkronos) – “Se non ci fosse stato il lockdown sarebbe stato un disastro. Quando qualcuno pensa che il nemico siano le misure di contenimento, non è così. Il nemico è il virus. Se noi mollassimo del tutto le misure di contenimento, l’economia e la società italiana ne risentirebbero comunque in maniera gravissima perché avremmo un virus che scorrazza per l’Italia. Abbiamo una pandemia in corso”. Così Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ospite di 24 Mattino su Radio 24.E sottolinea: “Questa fase 2 è irrinunciabile. Un Paese non regge un lockdown completo per più di un paio di mesi ma da un punto di vista sanitario una certa preoccupazione c’è. Il virus continuerà a circolare ... Leggi su calcioweb.eu Fase 2 - Rezza dell’Iss : “Il nemico è il Covid non il lockdown”

