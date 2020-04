Pratola Serra | l’annuncio del sindaco Aufiero | “Due guariti dal Covid-19”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – “Con immensa gioia, ilEmanuelecomunica che risultanoi due nostri concittadini risultati positivi al-19. Oggi è arrivata la conferma da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino, dopo i doppi tamponi effettuati, risultati poi negativi. La bella notizia va ad aggiungersi agli altri esiti negativi di altri 8 tamponi praticati in questo mese ad altri nostri concittadini, sia appartenenti allo stesso nucleo familiare dei positivi, sia totalmente estranei ma a rischio contagio per la specificità del lavoro che svolgono. Ci complimentiamo con le due persone guarite per il comportamento adottato in questi giorni di isolamento obbligatorio, per tutte le misure rispettate e per aver saputo gestire al meglio la situazione seppur non facile. Abbiamo avuto notizia ...